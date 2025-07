Ένας οδοντίατρος από το Λονδίνο αποκάλυψε μια κρυμμένη λεπτομέρεια στο διάσημο σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον «Άνθρωπο του Βιτρούβιου», φέρνοντας στο φως έναν ειδικό αριθμό που συνδέει το εμβληματικό έργο με το ανθρώπινο σώμα και τη φύση.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται στο περιοδικό Journal of Mathematics and the Arts, δείχνει πώς ο θρυλικός Ιταλός πολυμαθής τοποθέτησε τέλεια τη μορφή του ανθρώπου του Βιτρούβιου μέσα σε έναν κύκλο και ένα τετράγωνο.

Ένα ισόπλευρο τρίγωνο «κρυμμένο μπροστά στα μάτια μας» μέσα στις σημειώσεις του Λεονάρντο θα μπορούσε να αποτελεί στοιχείο για τη μέθοδο κατασκευής που χρησιμοποίησε, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την επιλογή των αναλογιών στο σχέδιο, σύμφωνα με τον Rory Mac Sweeney, οδοντίατρο και συγγραφέα της μελέτης.

«Το τρίγωνο μπορεί να εντοπιστεί ανάμεσα στα πόδια του ανθρώπου στο έργο και «δεν είναι απλώς ένα τυχαίο σχήμα», αναφέρει ο δρ Sweeney.

Αυτό το σχήμα αντιστοιχεί σε ένα γνωστό σύγχρονο ανατομικό χαρακτηριστικό, το λεγόμενο «τρίγωνο του Bonwill», που εξηγεί πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες γνάθοι με τον πιο αποδοτικό τρόπο, όπως λέει.

Όπως αναφέρει ο Independent, το νοητό ισόπλευρο τρίγωνο σχηματίζεται ενώνοντας τα κέντρα των σημείων όπου η κάτω γνάθος συνδέεται με το κρανίο και το μέσο των κεντρικών τομέων της κάτω γνάθου.

Το μήκος κάθε πλευράς του τριγώνου του Bonwill είναι γενικά ίσο στους περισσότερους ανθρώπους, περίπου 4 ίντσες ή 10 εκατοστά, και χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική για την κατανόηση και ανάλυση της ανατομίας και της μηχανικής των γνάθων.

Αυτό το μέτρο βοηθά στον σχεδιασμό ανάλογων οδοντοστοιχιών και στην τοποθέτησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται σωστή σύγκλιση.

Η χρήση ενός τέτοιου τριγώνου στην τέχνη του Λεονάρντο υποδηλώνει ότι ο Ιταλός πολυμαθής πιθανότατα κατανοούσε αυτόν τον ιδανικό σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος αιώνες πριν από τη σύγχρονη επιστήμη, υποψιάζεται ο δρ Sweeney.

Η τοποθέτηση ενός ισόπλευρου τριγώνου στο σχέδιο του «Ανθρώπου του Βιτρούβιου» συμβάλλει στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου λόγου –1,64– μεταξύ του μεγέθους του τετραγώνου και του κύκλου στο έργο.

Αυτός ο λόγος είναι σχεδόν ίδιος με έναν «ειδικό αριθμό-σχέδιο», το 1,633, που εμφανίζεται συχνά στη φύση για την κατασκευή των πιο αποδοτικών δομών, όπως η ατομική δομή υπερ-ισχυρών κρυστάλλων και ο πιο πυκνός τρόπος συσκευασίας σφαιρών, όπως το στοίβαγμα πορτοκαλιών στο σούπερ μάρκετ.

«Η συστηματική κατασκευή του Λεονάρντο αποδίδει έναν λόγο από 1,64 έως 1,65 μεταξύ της πλευράς του τετραγώνου και της ακτίνας του κύκλου, ταιριάζοντας τόσο με τις δημοσιευμένες μετρήσεις του αρχικού σχεδίου, όσο και με τον τετραεδρικό λόγο του 1,633 που βρίσκουμε στις βέλτιστες χωρικές διατάξεις», αναφέρει η μελέτη.

«Όλοι ψάχναμε μια περίπλοκη απάντηση, αλλά το κλειδί βρισκόταν στα ίδια τα λόγια του Λεονάρντο. Δείχνει αυτό το τρίγωνο από την αρχή», είπε ο δρ Sweeney.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ο «Άνθρωπος του Βιτρούβιου» δεν είναι απλώς ένα όμορφο έργο τέχνης, αλλά και ένα επιστημονικό έργο αιώνες μπροστά από την εποχή του.

«Αυτό που είναι πραγματικά εκπληκτικό είναι ότι αυτό το ένα σχέδιο ενσωματώνει έναν καθολικό κανόνα σχεδιασμού. Δείχνει ότι το ίδιο “σχέδιο” που χρησιμοποιεί η φύση για τον αποδοτικό σχεδιασμό λειτουργεί και στο ιδανικό ανθρώπινο σώμα», πρόσθεσε.

«Ο Λεονάρντο ήξερε, ή ένιωθε, ότι τα σώματά μας είναι φτιαγμένα με την ίδια μαθηματική κομψότητα όπως και το σύμπαν γύρω μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο δρ Sweeney.