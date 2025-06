Ο εμετός είναι δυσάρεστος για όλους τους ανθρώπους και όχι άδικα, με μια γυναίκα να μπορεί να κάνει έως και 15 φορές μέσα σε μία ώρα, εξαιτίας σπάνιας πάθησης από την οποία πάσχει το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η 29χρονη Sharisse Zeroonian μιλώντας στο TODAY.com αποκάλυψε ότι νοσεί από σύνδρομο κυκλικού εμετού (CVS), που επηρεάζει συνήθως τις γυναίκες, τους νεαρούς ενήλικες και άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό ημικρανιών.

Η γυναίκα από τη Μασαχουσέτη σε μικρή ηλικία αντιμετώπιζε περιστασιακά πεπτικά προβλήματα, αλλά ποτέ κάτι σοβαρό. Όλα άλλαξαν όμως σε ηλικία 21 ετών. Όποτε αγχωνόταν, περίμενε περίοδο ή ανέβαζε πυρετό -έστω και δέκατα- έκανε εμετό έως και 15 φορές την ώρα, κάτι που συνεχιζόταν για μέρες, έως και μια εβδομάδα.

Έτσι, ξεκίνησε να μπαινοβγαίνει στα επείγοντα, με τους γιατρούς να θεωρούν ότι ήταν υπερβολική, πως είχε ζητήματα ψυχικής υγείας ή ότι έλεγε συνειδητά ψέματα. Η κατάσταση εξελίχθηκε τόσο δραματικά, ώστε η Sharisse να αντιμετωπίσει αυτοκτονικές σκέψεις, γιατί δεν έβρισκε λύση στο αδιέξοδο της, μέχρι που έγινε η τελική διάγνωση το 2023.

Σύμφωνα με τη New York Post, το σύνδρομο κυκλικού εμετού είναι μια χρόνια διαταραχή της αλληλεπίδρασης εντέρου και εγκεφάλου. Τα σημάδια και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου εμετού περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, διάρροια, πονοκέφαλο, ζάλη και αυξημένη ευαισθησία στο φως.

