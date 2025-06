Ρωσικά αεροπλάνα εξαπέλυσαν επίθεση σε περιοχές του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας Δευτέρας προς Τρίτη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας Αμερικανός πολίτης και να τραυματιστούν 16 ακόμη, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, αμερικανός πολίτης 62 ετών σκοτώθηκε σε σπίτι απέναντι σε τοποθεσία όπου νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες σε τραυματίες», γνωστοποίησε ο κ. Κλίτσκο λίγο πριν από τις 03:00 (ώρα Ελλάδας).

More videos from two locations in Kyiv, where residential buildings were severely damaged tonight as a result of a Russian attack.



Video sources: local Telegram channels pic.twitter.com/LmVVtzrant