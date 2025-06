Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοχοποίησαν δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση πως το Ιράν προχώρησε σε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

«Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Σαχράν στις φλόγες.

#Breaking : #Israeli fighter jets are bombing oil depots of #Tehran (Shahran district). It is a response to ballistic missile attack of the #IRGC at #Haifa 's oil refinery (it was also a response to #Israel 's attack at Jam's oil refinery). #OperationRisingLion pic.twitter.com/P1LctmuwpO

Flames appear to be spreading to the rest of the standing tanks at the Shahran Oil Depot to the west of the Iranian capital of Tehran, after it was targeted earlier by Israel. pic.twitter.com/5FxxOkDs13