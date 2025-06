Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Λευκό Οίκο τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς . Η συζήτηση, που ξεκίνησε μπροστά στις κάμερες σε θετικό κλίμα, επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις, το εμπόριο, και κυρίως, στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε συγχαίροντας τον Μερτς για τη νίκη του στις εκλογές του Φεβρουαρίου. Με την καθιερωμένη τους χειραψία, ο Τραμπ δήλωσε πως οι σχέσεις ΗΠΑ – Γερμανίας είναι «πολύ καλές»,. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Καγκελάριος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας τη χαρά του που βρίσκεται εκεί. «Έχουμε πολλά κοινά», πρόσθεσε ο Μερτς, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές διμερείς σχέσεις.

Στο μέτωπο του εμπορίου, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι δύο χώρες «θα καταλήξουν σε μια καλή εμπορική συμφωνία». Απευθυνόμενος στον Μερτς, τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Γερμανίας, προσθέτοντας: «Θα εξαρτηθεί κυρίως από την ΕΕ, αλλά εσείς έχετε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν».

German Chancellor Merz sets the record straight after Trump tries to draw moral equivalence between Russia and Ukrainian actions:



"Ukraine is only targeting military targets. Not civilians, not private [property], not energy infrastructure. This is the difference." pic.twitter.com/xKx0rjsVvd