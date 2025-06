Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον παγκοσμίου φήμης γκρανμέτρ, Μάγκνους Κάρλσεν, να χτυπάει έξαλλος τη γροθιά του στο τραπέζι ύστερα από την ήττα του σε ένα παιχνίδι σκάκι από έναν Ινδό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Νορβηγός γκρανμέτρ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό του κατά τη διάρκεια του κλασικού παιχνιδιού την Κυριακή 1 Ιουνίου στο Σταβάνγκερ.

Στο βίντεο ο Κάρλσεν, ντυμένος με τζιν παντελόνι και λευκό πουκάμισο, φαίνεται να ζητά αμέσως συγγνώμη και να σφίγγει το χέρι του αντιπάλου του, Γκουκές Ντομαρατζού.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αναφωνεί: «Ω, Θεέ μου!», ενώ ο εμφανώς συγκινημένος Ντομαρατζού περπατά νευρικά μέσα στην αίθουσα με το χέρι του να καλύπτει το στόμα του.

Ο Κάρλσεν τελικά χτυπά φιλικά στην πλάτη τον 19χρονο Ινδό γκρανμέτρ προτού αποχωρήσει οργισμένος.

It was enthralling to watch World Champion @DGukesh defeating the Norwegian chess grandmaster, Magnus Carlsen, in 62 moves in Round 6 of the 2025 Norway Chess.

Hearty congratulations to this hero!

