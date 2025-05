Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι οι προταθείσες για τις 2 Ιουνίου συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη δεν θα οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα.

«Για να έχει νόημα μια συνάντηση, η ατζέντα της πρέπει να είναι σαφής και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Δυστυχώς, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι η επόμενη πιθανή συνάντηση δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Today, I met with Türkiye’s Minister of Foreign Affairs, @HakanFidan. I thanked Türkiye and President Erdoğan for supporting our efforts to achieve a just and lasting peace. In particular, for their assistance in organizing the meeting that made it possible to secure the release… pic.twitter.com/9AbBAPMbNk