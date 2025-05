Στην απαγγελία κατηγοριών προχώρησαν οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές κατά του 53χρονου Πολ Ντόιλ, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πανικό τη Δευτέρα 26 Μαΐου, όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος φιλάθλων της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League.

Ο Ντόιλ που είναι πρώην στρατιωτικός και πατέρας 3 παιδιών αντιμετωπίζει επτά σοβαρές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Το περιστατικό, που συνέβη στην Water Street λίγο μετά τις 6 μ.μ., είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 79 ατόμων, με τις ηλικίες των θυμάτων να κυμαίνονται από 9 έως 78 ετών. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούν έξι συγκεκριμένα θύματα. Δύο από τις κατηγορίες, μία για πρόκληση σωματικής βλάβης με πρόθεση και μία για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, σχετίζονται με ανήλικο.

Ο Πολ Ντόιλ, κάτοικος της περιοχής West Derby του Λίβερπουλ, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου την Παρασκευή. Η Υπηρεσία Δίωξης του Στέμματος (CPS) ξεκαθάρισε πως οι κατηγορίες παραμένουν «υπό επανεξέταση όσο η έρευνα προχωρά».

Σε δήλωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, η Σάρα Χάμοντ, επικεφαλής εισαγγελέας του CPS Mersey-Cheshire, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Οι εισαγγελείς και η αστυνομία συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για την εξέταση ενός τεράστιου όγκου αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου πλήθους βιντεοσκοπημένου υλικού και πολυάριθμων μαρτυριών», ανέφερε η Χάμοντ, τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης της δικαιοσύνης για κάθε θύμα.

Από την πλευρά της, η Τζένι Σιμς, Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, εξέφρασε την πλήρη κατανόησή της για το σοκ και τη θλίψη που προκάλεσε το περιστατικό. «Οι ντετέκτιβ μας εργάζονται ακούραστα, με επιμέλεια και επαγγελματισμό, για να βρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Όταν θα είμαστε σε θέση, θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες», δήλωσε. Η κα Σιμς επιβεβαίωσε επίσης ότι επτά άτομα νοσηλεύονται ακόμη.

