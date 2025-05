Η Τουρκία έχει θέσει σε εφαρμογή μια εθνική εκστρατεία κατά της παχυσαρκίας, με στόχο τον έλεγχο του δείκτη μάζας σώματος (BMI) 10 εκατομμυρίων πολιτών μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο πλαίσιο της δράσης, επαγγελματίες υγείας έχουν αναπτυχθεί και στις 81 επαρχίες της χώρας, εξοπλισμένοι με ζυγαριές και μεζούρες.

Σε πλατείες, εμπορικά κέντρα, πάρκα, ακόμα και σε στάσεις λεωφορείων ή έξω από γήπεδα, πολίτες δέχονται αιφνιδιαστικούς ελέγχους BMI από υγειονομικούς επιθεωρητές, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Κεμάλ Μεμίσογλου, δήλωσε σε νοσηλευτικό συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα ότι «το 50% της κοινωνίας μας είναι υπέρβαρο». Επεσήμανε τους κινδύνους που σχετίζονται με την παχυσαρκία, λέγοντας: «Το να είσαι υπέρβαρος σημαίνει ότι είσαι άρρωστος, σημαίνει ότι θα αρρωστήσουμε στο μέλλον. Τα μικρά μας παιδιά είναι υπέρβαρα, έχουν υψηλή σωματική αντίσταση και δεν αρρωσταίνουν, αλλά όσο μεγαλώνουν αυτό το βάρος θα μετατραπεί σε παθήσεις των αρθρώσεων και της καρδιάς».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ίδιος ο Μεμίσογλου δεν γλίτωσε από τη διαδικασία, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Άγκυρα του ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους ότι ανήκει στην κατηγορία του «υπέρβαρου». Ο υπουργός φέρεται να είπε: «Σε ποιον διαιτολόγο να πάω;», ενώ σε ανάρτησή του την Πέμπτη σημείωσε: «Αποδείχτηκε ότι είμαι λίγο παραπάνω. Από εδώ και πέρα είναι στο χέρι μου, θα περπατάω κάθε μέρα».

Ανάμεσα στους πολίτες που εξετάστηκαν ήταν και η ψυχίατρος και ακαδημαϊκός, Γκιοκμπέν Χιζλί Σαγιάρ, η οποία έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Με σταμάτησαν σε σημείο ελέγχου λίπους στην πλατεία Ουσκουντάρ. Ευτυχώς, με μάλωσαν λίγο και με άφησαν να φύγω. Όπως οι οδηγοί που προειδοποιούν για ραντάρ, ενημέρωσα τρεις άλλους παχουλούς που πήγαιναν προς τα εκεί. Αλληλεγγύη, σύντροφοι!».

Ο Μεμίσογλου απάντησε στα χιουμοριστικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Αγαπητοί νέοι, διαβάζω αυτά που γράφετε στα social media. Είστε πολύ διασκεδαστικοί, αλλά το ζήτημα του βάρους είναι σοβαρό».

Φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Τουρκίας δείχνουν πολίτες να ανεβαίνουν σε ζυγαριές και να μετρούν το ύψος τους πριν υπολογιστεί ο δείκτης μάζας σώματος. Η καμπάνια, που φέρει το σύνθημα «γνώρισε το βάρος σου, ζήσε υγιεινά», ξεκίνησε στις 10 Μαΐου και στοχεύει να καταγράψει έναν στους οκτώ Τούρκους πολίτες.

Όσοι πολίτες εμφανίζουν BMI άνω του 25 παραπέμπονται σε κρατικά Κέντρα Οικογενειακής Υγείας και Κέντρα Υγιούς Ζωής, όπου προσφέρονται δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες διατροφής και παρακολούθηση.

Ωστόσο, πολλοί πολίτες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική πραγματικότητα, με τις τιμές τροφίμων να αυξάνονται και τους μισθούς να παραμένουν στάσιμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Turkey starts weighing people on the streets



Turkish authorities have launched a large-scale campaign to combat obesity — until July 10, passersby across the country will have their Body Mass Index (BMI) measured. The goal is to reach 10 million people.



If a person’s BMI… pic.twitter.com/YXn2PvNzzJ