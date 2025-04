Η Αργεντινή εξασφάλισε δάνεια συνολικού ύψους 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ΔΤΑ).

Το δάνειο του ΔΝΤ ήταν αναμενόμενο και ανέρχεται στα 20 δισ. δολάρια, όπως είχε γνωστοποιήσει χθες Παρασκευή ο υπουργός Οικονομίας, Λουίς Καπούτο. Εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, το πρόγραμμα προβλέπει την άμεση εκταμίευση 12 δισ. δολαρίων και η δεύτερη δόση, ύψους 2 δισεκατομμυρίων, αναμένεται τον Ιούνιο.

The IMF Executive Board has approved a $ 20 billion new 48-month program with Argentina with an upfront disbursement of about $12 billion. https://t.co/I6yEL2dylB pic.twitter.com/pwEBl9DYXE

Για «αναγνώριση της εντυπωσιακής προόδου που σημειώθηκε στη σταθεροποίηση της οικονομίας» της Αργεντινής και για «ψήφο εμπιστοσύνης στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις», έκανε λόγο η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πρόκειται για την 23η δανειακή συμφωνία του ΔΝΤ με την Αργεντινή, η οποία έχει γίνει ο μεγαλύτερος οφειλέτης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλωστε δεν έχει αποπληρώσει ακόμη το δάνειο 44 δισεκ. δολαρίων που έλαβε από το ΔΝΤ το 2018.

Today our Board approved a new program for Argentina in recognition of the impressive progress in stabilizing the economy. It is a vote of confidence in the Government’s determination to advance reforms, foster growth & deliver higher standards of living for the Argentine people. https://t.co/7x1go5r6HF