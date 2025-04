Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, προσφέροντας νέα εργαλεία σε κάθε τομέα αλλά μαζί της μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι. Ο Πολωνός ερευνητής Borys Musielak το απέδειξε περίτρανα: δημιούργησε πλαστό διαβατήριο μέσα σε πέντε λεπτά με τη βοήθεια του ChatGPT-4o και πέρασε με επιτυχία από τους βασικούς ελέγχους ασφαλείας που χρησιμοποιούν μεγάλες πλατφόρμες όπως η Revolut και η Binance.

Ο ίδιος παρουσίασε το πείραμα στο Χ (Twitter), αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε πλαστά διαβατήρια με το GPT-4o. Μου πήρε 5 λεπτά για να δημιουργήσω ένα αντίγραφο του δικού μου διαβατηρίου που τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα KYC πιθανότατα θα αποδέχονταν χωρίς να αναβοσβήσουν».

You can now generate fake passports with GPT-4o.



It took me 5 minutes to create a replica of my own passport that most automated KYC systems would likely accept without blinking.



The implications are obvious –any verification flow relying on images as “proof” is now officially… pic.twitter.com/SNnH8zYMGq