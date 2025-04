Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρότασή του για την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο.

Εφόσον οι ΗΠΑ αναλάμβαναν «τον έλεγχο και την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, θα ήταν κάτι καλό», υποστήριξε ο Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να τερματιστούν σύντομα οι εχθροπραξίες στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς εάν θα εκπληρώσει την προεκλογική δέσμευσή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Τραμπ είπε: «Θα ήθελα να σταματήσει ο πόλεμος και νομίζω πως θα σταματήσει κάποια στιγμή, αλλά όχι στο πολύ μακρινό μέλλον».

