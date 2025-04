Την απογοήτευσή του για την αντίδραση της αμερικανικής πρεσβείας σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση που σκότωσε 18 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, στη γενέτειρα του Ζελένσκι, την πόλη Κριβί Ριχτο εξέφρασε το Σάββατο (5/4) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είναι επιφυλακτικός στο να ασκεί ανοιχτή κριτική στην Ουάσινγκτον μετά τη δύσκολη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο, έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι πολλές πρεσβείες στο Κίεβο είχαν καταδικάσει την επίθεση της Παρασκευής και είχαν υποδείξει τη Ρωσία για την τέλεσή της.

Σημείωσε ότι το μήνυμα της αμερικανικής πρεσβείας δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσία στην καταδίκη της επίθεσης. «Δυστυχώς, η απάντηση από την πρεσβεία των ΗΠΑ είναι εκπληκτικά απογοητευτική – μια τόσο ισχυρή χώρα, ένας τόσο ισχυρός λαός και όμως μια τόσο αδύναμη αντίδραση», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά. «Φοβούνται ακόμη και να πουν τη λέξη ”ρωσική” όταν μιλάνε για τον πύραυλο που δολοφόνησε παιδιά» πρόσθεσε.

Αργότερα, στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, ο Zelenskiy επαίνεσε εκείνους τους που «λένε την αλήθεια καθαρά και άμεσα» για την επίθεση. «Το να μένουμε σιωπηλοί για το γεγονός ότι είναι η Ρωσία που σκοτώνει παιδιά με βαλλιστικούς πυραύλους είναι λάθος και επικίνδυνο», είπε. «Το μόνο που κάνει είναι να ενθαρρύνει τους εγκληματίες στη Μόσχα να συνεχίσουν τον πόλεμο και να αγνοήσουν τη διπλωματία. Η αδυναμία δεν έχει τερματίσει ποτέ έναν πόλεμο».

All day today—following the Russian strike on Kryvyi Rih—every effort has been made in the city to save lives. Some of the wounded, those in critical condition, were transported to Dnipro. Doctors are doing their utmost to save as many lives as possible. I am grateful to everyone… pic.twitter.com/bLylpOsHtI