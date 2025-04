Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, Νταν Νόρις, συνελήφθη με την υποψία βιασμού και σεξουαλικών αδικημάτων κατά ανηλίκων.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψή του έπειτα από έφοδο στην κατοικία του, ενώ το Εργατικό Κόμμα τον έθεσε άμεσα σε αναστολή.

Labour MP Dan Morris arrested on charges of rape and child sex abuse.



He is an NSPCC-trained child protection officer, for God’s sake.



Labour has suspended him from party.