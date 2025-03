Σε 1.644 νεκρούς και 3.408 τραυματίες ανήλθε ο απολογισμός από τον σεισμό των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε χθες στη Μιανμάρ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της χούντας που βρίσκεται στην εξουσία.

Τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εξάλλου, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES