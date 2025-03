Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά το πέρασμα σφοδρών ανεμοστρόβιλων και καταιγίδων στις κεντρικές και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», με ανακοίνωση στο Χ.

Στην γειτονική πολιτεία του Αρκάνσας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Η πολιτεία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς νέοι ανεμοστρόβιλοι αναμένονται τις προσεχείς ώρες.

