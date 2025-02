Τις πρώτες «αναταράξεις» εξαιτίας της ενεργειακής αποσύνδεσής τους από τη Ρωσία βιώνουν οι χώρες της Βαλτικής.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε η αποσύνδεση της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Λετονίας από το ρωσικό δίκτυο ύστερα από δεκαετίες, με ειδική εκδήλωση στο Βίλνιους, παρούσης της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν. Ταυτόχρονα, τα τρία κράτη συνδέθηκαν με ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύονται από τη δυτική Ευρώπη μέσω Φινλανδίας, Σουηδίας και Πολωνίας.

Ακολούθησε μία σχεδόν ακαριαία και ραγδαία αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία οφείλεται στη χαμηλά συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών και την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει το Euronews, από 126 € ανά MWh την περασμένη εβδομάδα, η νέα μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 191 € ανά MWh – αύξηση περίπου 50% και υψηλό για το 2025 μέχρι στιγμής.

Until recently Hungary had usually one of the highest electricity price. Now with separation from Russia, the Baltic states will take over this position? European countries have to do something about keeping energy prices low within the EU. pic.twitter.com/iPs8J2lCI8