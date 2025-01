Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας American Airlines εξέφρασε σήμερα “τη βαθιά του θλίψη” αφού ένα αεροσκάφος της θυγατρικής της εταιρείας, της PSΑ, το οποίο μετέφερε 64 ανθρώπους συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι «συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές».

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε», υπογράμμισε ο Ίσομ προσθέτοντας ότι η American Airlines έχει στείλει μια ομάδα στην Ουάσινγκτον και ότι θα μεταβεί και ο ίδιος εκεί.

