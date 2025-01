Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στην κεντρική συνοικία Σελτσούκλου στην πόλη Ικονίου της Τουρκίας την Παρασκευή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων που εργάζονται για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων.

Search and rescue efforts continue at the collapsed building in Konya, Turkey.pic.twitter.com/4QYNFlhLP3