Μια φωτογραφία με σιδεροδέσμιους μετανάστες να κατευθύνονται σε στρατιωτικό αεροπλάνο με το οποίο θα φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβασε στο λογαριασμό της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δηλώνοντας πως οι απελάσεις που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν ήδη.

Η εικόνα θυμίζει «Εξπρές του Μεσονυχτίου» με τους μετανάστες να έχουν αλυσίδες περασμένες στη μέση και τα χέρια τους καθώς ανεβαίνουν στην πτήση. Συνοδεύονται από στρατιωτικούς προς τη ράμπα του μεταγωγικού αεροσκάφους.

«Οι πτήσεις για τις απελάσεις άρχισαν» γράφει στην ανάρτησή της η Κάρολιν Λεβίτ και συνεχίζει: «Ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα σε όλο τον κόσμο: αν μπεις παράνομα στις ΗΠΑ, θα αντιμετωπίσεις σοβαρές επιπτώσεις».

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1