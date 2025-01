Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στο Ναγκάνο της Ιαπωνίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άνδρα που μαχαίρωσε απόψε τρεις ανθρώπους έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Άλλος ένας, γύρω στα 30, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ελαφρύτερα έχει τραυματιστεί μια γυναίκα, η οποία, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον ένοπλο, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Police are searching for a suspect who fled after a stabbing at JR Nagano Station on Wednesday night that left one person dead and two others injured. https://t.co/YRsTLIJNRJ