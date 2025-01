Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαιρετική διάθεση χθες, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, κατά τις εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του στην προεδρία των ΗΠΑ. Μάλιστα, κάποια στιγμή αστειεύτηκε με αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται στη Νότια Κορέα, στη διάρκεια βιντεοκλήσης που είχε μαζί τους.

Ο χορός Commander-in-Chief περιλάμβανε βιντεοκλήση με μέλη του αμερικανικού στρατού που σταθμεύουν στη Νότια Κορέα.

«Τι κάνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν», ρώτησε αμέσως ο πρόεδρος Τραμπ μόλις έγινε η σύνδεση.

Οι αμερικανοί στρατιώτες απέφυγαν να απαντήσουν στην ερώτηση για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Ανέπτυξα μια αρκετά καλή σχέση μαζί του, αλλά είναι σκληρό καρύδι», πρόσθεσε αργότερα ο Τραμπ.

"How's Kim Jong Un doing?"This was Donald J. Trump's the freshly sworn-in US President's first question to the States' troops stationed in South Korea.#ITVideo

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκοψε μια τούρτα μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, κρατώντας ένα σπαθί.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κοπής της τούρτας, από τα ηχεία ακούστηκε το YMCA, με τον αμερικανό πρόεδρο να χορεύει με το σπαθί στα χέρια του.

Donald Trump does his signature dance after cutting the cake & Melania is loving it! The sword is an added bonus. 🇺🇲 pic.twitter.com/o7HwSW2wPw