Δεν σταματάει να παρεμβαίνει στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών ο Έλον Μασκ. Μετά την πρόσφατη τοποθέτησή του σχετικά με τη γερμανική Ακροδεξιά και το πολιτικό αδιέξοδο που υπάρχει στη χώρα, πλέον καλεί τον βασιλιά Κάρολο να ρίξει την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.



Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain.