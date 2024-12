Κλοπές, αλκοόλ και σεξ… η σχολική εκδρομή για σκι τα περιλάμβανε όλα. Κι όταν η αλήθεια αποκαλύφθηκε, ξέσπασε σάλος. Μάλιστα, στη διευθύντρια του σχολείου επιβλήθηκε απαγόρευση από την άσκηση του επαγγέλματός της.

Η Justine Drury, η οποία εργαζόταν στο σχολείο CP Riverside School στο Νότιγχαμ στη Βρετανία, ήταν υπεύθυνη για μια εκδρομή στην Ελβετία το 2017, όπου οι έφηβοι έκαναν σεξ «σε πολλές περιπτώσεις», όπως άκουσε η αρμόδια επιτροπή.

Η Υπηρεσία Ρύθμισης της Διδασκαλίας (TRA) δήλωσε ότι απέτυχε να πάρει τη συγκατάθεση των γονέων για όλους τους συμμετέχοντες και «δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να μειώσει τον κίνδυνο ανάρμοστης συμπεριφοράς από τους μαθητές», συμπεριλαμβανομένου ενός που φέρεται να έκλεψε μαχαίρια από την κουζίνα ενός ξενοδοχείου.

Η 52χρονη Drury κρίθηκε ένοχη για «απαράδεκτη επαγγελματική συμπεριφορά» και η εντολή απαγόρευσης θα επανεξεταστεί μετά από πέντε χρόνια, σύμφωνα με το βρετανικό BBC.

Η Drury, η οποία δεν ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ήταν διευθύντρια του σχολείου – το οποίο αποτελεί «εναλλακτική εκπαιδευτική παροχή» για παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών με «προβλήματα συμπεριφοράς ή κοινωνικά ζητήματα» – από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τον Νοέμβριο του 2017 διατυπώθηκαν ισχυρισμοί σχετικά με περιστατικά στο ταξίδι, οι οποίοι στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στην TRA τον Δεκέμβριο του 2018.

Principal banned after pupils had sex on ski trip – tap the pic to read more https://t.co/iWss3rnJwg