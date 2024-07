Δύο φίλες και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σεξουαλικής συνέρευσης με μαθητές την περίοδο που εργάζονταν σε σχολείο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ με κίνδυνο φυλάκιστη 25 ετών.

Η Ράιλι Γκρίσον και η Μπρούκλιν Σούλερ που εργάζονταν σε σχολεία της Καλούν Σίτι κατηγορούνται ότι έκαναν σεξ με μαθητές την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Νew York Post.

Η Ράιλι Γκρίσον φέρεται να έκανε σεξ με δύο διαφορετικούς μαθητές μεταξύ 29 Οκτωβρίου 2021 και 3 Ιανουαρίου 2022, ενώ η Μπρούκλιν Σούλερ παραπέμφθηκε με την κατηγορία ότι έκανε σεξ με έναν άλλο μαθητή, επίσης μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022.

‘Ride or die’ best friends who worked for Georgia school district charged with having sex with students https://t.co/96HZWynsIC pic.twitter.com/INEDPFQgT9