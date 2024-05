Tη σορό του προέδρου του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν καθώς επίσης και των υπολοίπων 7 επιβαινόντων εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στο σημείο που κατέπεσε χθες, Κυριακή το ελικόπτερο.

Οι σοροί των νεκρών θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το Tasnim News.

Η κυβέρνηση του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή της ότι ο θάνατος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε δυστύχημα με ελικόπτερο δεν θα προκαλέσει «την παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης» της χώρας.

«Ο πρόεδρος του ιρανικού λαού, εργατικός και ακούραστος (…) θυσίασε τη ζωή του για το έθνος», αντέδρασε η κυβέρνηση στον θάνατό του. «Διαβεβαιώνουμε το πιστό έθνος ότι με τη βοήθεια του Θεού και την υποστήριξη του λαού δεν θα υπάρξει η παραμικρή διατάραξη της διακυβέρνησης της χώρας», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση θα έχει σήμερα «έκτακτη συνεδρίαση», μετέδωσε παράλληλα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την ώρα κατά την οποία θα διεξαχθεί και τα θέματα που θα συζητηθούν.

The first images have emerged showing the transfer of the martyrs’ bodies by Red Crescent rescuers and army rangers to the downstream areas. pic.twitter.com/VE9Tg6nv6B