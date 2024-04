Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 14χρονος που κατάπιε ένα κέρμα κατά τη διάρκεια ενός αποτυχημένου ταχυδακτυλουργικού κόλπου, γιατί κόλλησε στο λαιμό με τέτοιο τρόπο που δεν εμφάνισε πρόβλημα στην αναπνοή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καλιφόρνια και σχετική μελέτη με φωτογραφίες από το στόμα του εφήβου με το αντικείμενο δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine.

Σύμφωνα με τη New York Post, το κέρμα των 25 λεπτών ήταν κολλημένο για έξι ώρες στο λαιμό του εφήβου και σε πλάγια θέση, με τρόπο που δεν εμπόδιζε την είσοδο του αέρα. Έτσι, ο νεαρός εμφάνισε μόνο βραχνάδα και ένιωθε μια μικρή ενόχληση.

«Ο γιατροί έμειναν άναυδοι, δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν», ανέφερε το αμερικανικό δημοσίευμα, γιατί υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να απειλήσει την υγεία του εφήβου και μάλιστα σοβαρά.

Μετά από ακτινογραφία θώρακος που έκαναν στο παιδί, προχώρησαν σε αναισθησία και πραγματοποίησαν βρογχοσκόπηση, μια επέμβαση που περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αεραγωγών με εύκαμπτες λαβίδες.

Τράβηξαν λοιπόν το νόμισμα χωρίς να τραυματίσουν τον λαιμό και όταν ο 14χρονος ξύπνησε, πήρε αμέσως εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.