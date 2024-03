Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στο West Hills, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η κόρη του Νικόλ.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά «Ο πλανήτης των πιθήκων», στην οποία βασίστηκαν οι γνωστές ταινίες, στη σειρά Land Of The Lost και στην ταινία Περλ Χάρμπορ, με τον Μπεν Άφλεκ.

Άλλες ταινίες στις οποίες διακρίθηκε ήταν οι Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) και The Poughkeepsie Tapes (2007).

Γεννήθηκε στο Turtle Creek της Πενσυλβάνια, κοντά στο Πίτσμπουργκ. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον, όπου ήταν μέλος των University Players. Του προσφέρθηκε υποτροφία για να σπουδάσει νομικά στο Χάρβαρντ, αλλά επέλεξε να σπουδάσει υποκριτική υπό τον Lee Strasberg.