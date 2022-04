Ο Κώστας Τσιμίκας έχει μαγέψει τους οπαδούς της Λίβερπουλ και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι που έχουν βγάλει για αυτόν, με αποτέλεσμα να «ξετρελαθεί».

«Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι μου. Πραγματικά το εκτιμώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 25χρονος στο μήνυμά του.

Kostas Tsimikas reaction to hearing his new chant… amazing! 🙌 pic.twitter.com/NfXJCWRaAm — Watch LFC (@Watch_LFC) April 12, 2022

Σημειώνεται, ότι οι φίλοι της Λίβερπουλ έσπευσαν να εμπνευστούν ένα… έπος για τον Κώστα Τσιμίκα τραγουδώντας στον ρυθμό των Abba, «Tsimi – Tsimi – Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he’s Greek but we all know that he’s scouse», το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouse».

Πηγή: gazzetta.gr