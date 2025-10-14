Είκοσι οκτώ έγιναν πλέον οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του Μουντιάλ 2026. Η Αγγλία έγινε το βράδυ της Τρίτης (14/10) η πρώτη ομάδα από την Ευρώπη που εξασφάλισε την πρόκριση για τα γήπεδα των ΗΠΑ το προσεχές καλοκαίρι, μετά την ευρεία νίκη της επί των Λετονίας (5-0) στον 11ο όμιλο.

Από την πλευρά της η Ισπανία (σ.σ. μαζί με την Αγγλία δεν έχουν δεχθεί ακόμη γκολ στη διοργάνωση) «κλείδωσε» και μαθηματικά τα μπαράζ (4-0 τη Βουλγαρία) κι έχει πάντα τον πρώτο λόγο για την απευθείας πρόκριση, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι της πρώτης θέσης στον 9ο όμιλο έμεινε και η Ιταλία μετά την επικράτησή της επί του Ισραήλ (3-0).

Ο φοβερός και τρομερός Κριστιάνο Ρονάλντο στα 40 του χρόνια έφερε την Πορτογαλία μία ανάσα από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, αλλά ο Σομποσλάι χάλασε το «πάρτι» των Ιβήρων στις καθυστερήσεις, γράφοντας το τελικό 2-2.

Ο CR7, πάντως, «έγραψε» άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ στην πλούσια συλλογή του. Με τα δύο τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Ουγγαρία, έφτασε τα 40 κι έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι Ίβηρες, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν τα προκριματικά έφτασαν τους 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον αποψινό τους αντίπαλο και βρίσκονται «αγκαλιά» με την απευθείας πρόκριση.

Η Αγγλία με… οδηγό τον Χάρι Κέιν (2 γκολ) έκανε «πάρτι» στη Ρίγα, όπου με το εμφατικό 5-0 «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση, δύο… στροφές πριν το τέλος των προκριματικών. Τα «Τρία Λιοντάρια» με το 6 στα 6 έφτασαν τους 18 βαθμούς, επτά περισσότερους από την Αλβανία, που σήμερα είχε ρεπό.

Το 2 στα 2 στην έδρα της έκανε η Ισπανία (είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Γεωργίας), απόψε απέναντι στη Βουλγαρία (4-0) και, πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των προκριματικών οι πρωταθλητές Ευρώπης «κλείδωσαν» – τουλάχιστον – τη συμμετοχή τους στα μπαράζ. Προηγούνται στον 5ο όμιλο με +3 βαθμούς από την Τουρκία, που την ίδια ώρα έκανε «πάρτι» με τη Γεωργία (4-1) στο Κοτσαέλι.

Αυτές οι χώρες που έχουν προκρίθηκαν στο Μουντιάλ 2026

Μεξικό

ΗΠΑ

Καναδάς

Αργεντινή

Αγγλία

Βραζιλία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Σενεγάλη

Ιαπωνία

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστραλία

Αίγυπτος

Αλγερία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Νότια Αφρική

Σαουδική Αραβία

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Νέα Ζηλανδία

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Β. Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0

Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0

Β.Ιρλανδία – Γερμανία 0-1

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γερμανία 4 9

Σλοβακία 4 9

Βόρεια Ιρλανδία 4 6

Λουξεμβούργο 4 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο – Σλοβενία 0-0

Σουηδία – Ελβετία 0-2

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Σουηδία – Κόσοβο 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ελβετία 4 10

Κόσοβο 4 7

Σλοβενία 4 3

Σουηδία 4 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία – Δανία 0-6

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Δανία 4 10

Σκωτία 4 10

Ελλάδα 4 3

Λευκορωσία 4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Ουκρανία 3-5

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0

Ισλανδία – Γαλλία 2-2

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γαλλία 4 10

Ουκρανία 4 7

Ισλανδία 4 4

Αζερμπαϊτζάν 4 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία – Τουρκία 1-6

Ισπανία – Γεωργία 2-0

Τουρκία – Γεωργία 4-1

Ισπανία – Βουλγαρία 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ισπανία 4 12

Τουρκία 4 9

Γεωργία 4 3

Βουλγαρία 4 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουγγαρία – Αρμενία 2-0

Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0

Ιρλανδία – Αρμενία 1-0

Πορτογαλία – Ουγγαρία 2-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 4 10

Ουγγαρία 4 5

Ιρλανδία 4 4

Αρμενία 4 3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

Ρεπό: Πολωνία

Ολλανδία – Φινλανδία 4-0

Λιθουανία – Πολωνία 0-2

Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ολλανδία 6 16

Πολωνία 6 13

Φινλανδία 7 10

Λιθουανία 7 3

Μάλτα 6 2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

Κύπρος – Βοσνία 2-2

Ρεπό: Ρουμανία

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4

Ρουμανία – Αυστρία 1-0

Ρεπό: Βοσνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15

Βοσνία 6 13

Ρουμανία 6 10

Κύπρος 7 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Ισραήλ 5-0

Εσθονία – Ιταλία 1-3

Ρεπό: Μολδαβία

Εσθονία – Μολδαβία 1-1

Ιταλία – Ισραήλ 3-0

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Νορβηγία 6 18

Ιταλία 6 15

Ισραήλ 6 9

Εσθονία 7 4

Μολδαβία 6 1

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0

Ρεπό: Ουαλία

Β. Μακεδονία – Καζακστάν 1-1

Ουαλία – Βέλγιο 2-4

Ρεπό: Λιχτενστάιν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Βέλγιο 6 14

Βόρεια Μακεδονία 7 13

Ουαλία 6 10

Καζακστάν 6 7

Λιχτενστάιν 6 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Ανδόρα 2-2

Σερβία – Αλβανία 0-1

Ρεπό: Αγγλία

Ανδόρα – Σερβία 1-3

Λετονία – Αγγλία 0-5

Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αγγλία 6 18

Αλβανία 6 11

Σερβία 6 10

Λετονία 7 5

Ανδόρα 7 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

Ρεπό: Γιβραλτάρ

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 2-1

Κροατία – Γιβραλτάρ 3-0

Ρεπό: Μαυροβούνιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Κροατία 6 16

Τσεχία 7 13

Νησιά Φαρόε 7 12

Μαυροβούνιο 6 6

Γιβραλτάρ 6 0





πηγή: ΑΠΕ