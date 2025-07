Σπουδαία διάκριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς η ισπανική εφημερίδα «Marca» τον κατέταξε στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο!

Η ισπανική εφημερίδα τον κατέταξε στην 83η θέση της σχετικής λίστας, μπροστά μάλιστα από ποδοσφαιριστές, όπως ο Ούγκο Εκιτίκε ο οποίος κόστισε στη Λίβερπουλ 95 εκατομμύρια ευρώ.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Full list of MARCA's 100 Best Players, as awarded by MARCA.



This decision was made by an international jury of 133 members, including journalists from the newspaper and correspondents from other Spanish and international media outlets. 🌟🔴



More 👇 pic.twitter.com/YU72Pjgvij