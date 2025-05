Μόλις τρεις μέρες μετά την ανάρτησή του που άφηνε να εννοηθεί ότι αποχωρεί από την Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχει ήδη υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

«Αυτό το κεφάλαιο έληξε για μένα. Η ιστορία; Ακόμη γράφεται. Ευγνώμων σε όλους», έγραψε πριν λίγα 24ωρα στα social media ο Πορτογάλος άσος, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία του με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Όλα, επομένως, έδειχναν ότι ήταν η ανακοίνωση της απόφασής του να αποχωρήσει, αλλά τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα που ανατρέπουν τα πάντα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Foot Mercato, ο Ρονάλντο φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ομάδας και να έχει ήδη υπογράψει το νέο συμβόλαιο, χωρίς όμως να αναφέρονται οικονομικές λεπτομέρειες. Ο CR7 έπαιρνε 200 εκατ. ευρώ ετησίως μέχρι τώρα, οπότε αναμένονται νεότερα ρεπορτάζ που θα αναφέρονται και σε αυτό το θέμα.

Όπως και να έχει, αν όντως ο Ρονάλντο έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο, δεν θα αργήσει και η σχετική ανακοίνωση της Αλ Νασρ.

Cristiano Ronaldo (40) is set to remain at Al-Nassr, with all parties in agreement over a contract extension – according to Foot Mercato's @Santi_J_FM.https://t.co/kXHCYsrEjH