Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική Πορτογαλίας Κ15 κόντρα στην αντίστοιχη της Κροατίας και το πανηγύρισε όπως ο πατέρας του, δείχνοντας αποφασισμένος να βαδίσει στα χνάρια του.

Ο Ρονάλντο είχε δηλώσει «υπερήφανος» όταν είχε ανακοινωθεί η κλήση του γιου του στην εθνική ομάδα κάτω των 15 ετών της χώρας του ενόψει του τουρνουά «Βλάτκο Μάρκοβιτς» και σε αυτό, τελικά, πέτυχε και το πρώτο του επίσημο γκολ.

Ο γιος του CR7 σκόραρε στον τελικό με την Κροατία με ωραίο σουτ εντός περιοχής στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και μέσα, για να πανηγυρίσει αμέσως μετά ακριβώς όπως και ο πατέρας του.

Η είδηση του γκολ του Κριστιάνο Τζούνιορ και του πανηγυρισμού του δεν πέρασε απαρατήρητη από τα διεθνή ΜΜΕ και από τα social media, ενώ στη συνέχεια του παιχνιδιού σκόραρε ξανά, δείχνοντας έτοιμος να γίνει ο ηγέτης της ομάδας του.

🇵🇹⭐ Cristiano Ronaldo Jr (14) scores his FIRST goal for Portugal NT! 🤩



He pulled out the SIUU celebration after scoring ✨



pic.twitter.com/yKJQMdgpJF