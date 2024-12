Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.



Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership… pic.twitter.com/D1YBeltbq5