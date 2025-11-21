Σε μια νέα εποχή ετοιμάζεται να εισέλθει η Ελευσίνα καθώς η κυβέρνηση προωθεί μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να αναβαθμίσει πλήρως τον ρόλο των Ναυπηγείων και να μεταμορφώσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν μεγάλο πολυδιάστατο κόμβο με λιμενικές, ενεργειακές, εμπορικές, μεταφορικές και αμυντικές δραστηριότητες. Η σχετική διάταξη θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή στις 27 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα αναπτυξιακό project που φιλοδοξεί να δώσει επιπλέον ώθηση στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Στην καρδιά αυτής της αναμόρφωσης βρίσκεται η συνεργασία με τον όμιλο ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει ομολογιακό δάνειο 125 εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC. Κατά τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, αυτή η συμφωνία ενισχύει θεαματικά τον στρατηγικό ρόλο των Ναυπηγείων Ελευσίνας, δίνοντας στην περιοχή μια νέα δυναμική ως κέντρο ενέργειας, εμπορίου και διαμετακόμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Ναυπηγεία της ONEX – που ήδη διαθέτουν σημαντικές λιμενικές υποδομές – θα πραγματοποιηθούν επιπλέον επενδύσεις ώστε ο χώρος να λειτουργεί πλέον και ως πλήρως αναβαθμισμένο λιμάνι. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα του χύδην ξηρού φορτίου (bulk carriers), στην ενέργεια με έμφαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές ειδικού τύπου φορτίων. Το έργο θα προχωρήσει με τη συμμετοχή της DFC, όπως έγινε και με την περίπτωση της διάσωσης και αναβίωσης των Ναυπηγείων.

Ο πρόεδρος του ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, είχε τονίσει πρόσφατα στη διάρκεια του P-TEC στο Ζάππειο ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει «εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς αγαθών και ενέργειας από την Αττική προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο». Όπως επισήμανε, οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ευρωπαϊκή στρατηγική για ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση πηγών προμήθειας. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η διεθνής ναυπηγική βιομηχανία εξελίσσεται πλέον με έντονους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, με σοβαρό ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ελευσίνα καλείται να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν οι επενδύσεις προχωρήσουν όπως σχεδιάζονται, τα Ναυπηγεία δεν θα αποτελούν πλέον μόνο χώρο ναυπηγικής και επισκευών. Θα μετατραπούν σε ένα τεράστιο logistics hub που θα εξυπηρετεί εμπορικές, διαμετακομιστικές, λιμενικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι στο νέο αυτό κέντρο θα εγκατασταθούν πολλές επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη που προκύπτει θα οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα και σε μια συνολική αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Ο υπουργός αποκάλυψε επίσης πως το λιμάνι θα συνδεθεί σύντομα με το Θριάσιο, κάτι που θα δώσει μεγάλη ώθηση στον τομέα των logistics, καθώς θα ενισχύσει τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κοινών πρωτοβουλιών στον αμυντικό τομέα στα Ναυπηγεία, επισημαίνοντας ότι μέσω της διακρατικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και του ειδικού καθεστώτος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, ακόμη και έργα όπως ναυπηγήσεις πολεμικών πλοίων.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων των Ναυπηγείων θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το οποίο θα ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη και με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχειρεί όχι μόνο να προωθήσει ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, αλλά και να το συνδέσει με μια γενικότερη προσπάθεια θωράκισης της αγοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας. Η Ελευσίνα, μια περιοχή με βαριά βιομηχανική ιστορία, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Και για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, φαίνεται να ανοίγει μπροστά της μια πραγματική ευκαιρία αναγέννησης και μια ευκαιρία να μετατραπεί σε κέντρο ανάπτυξης, καινοτομίας και στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ελλάδα.