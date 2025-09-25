Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, Θοδωρής Σημαντηράκης, υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και έγινε δεκτή.

«Μου κάνει εντύπωση που συνέβη αυτό, γιατί είναι μια εκπομπή που σκίζει. Προκαλεί εντύπωση. Αλλαγές και παραιτήσεις γίνονται σε εκπομπές που δεν πάνε καλά. Όταν πάει καλά, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάτι προσωπικό», σχολίασε ο Κώστας Τσουρός.

Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος, Χάρης Λεμπιδάκης, είναι προσωπικοί λόγοι του αρχισυντάκτη να αποχωρήσει από τη «Super Κατερίνα». Στο τιμόνι της εκπομπής μένει η Ειρήνη Αρβανίτη, η οποία ήταν βοηθός του Θοδωρή Σημαντηράκη.