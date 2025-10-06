«Αυτές οι ύβρεις που είπε στον Γεωργιάδη είναι χρυσαυγίτικου χαρακτήρα. Το λεξιλόγιο είναι χρυσαυγίτικο, να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, μπροστά της ο Άδωνις δεν έχει πει τίποτα. Δεν είναι κρυφό, κάνει πολιτική εκμετάλλευση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και κληθείς να σχολιάσει την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Στη συνέχεια έριξε τα βέλη του στα κομματικά στελέχη της ΝΔ που δεν επικαλούνται τη Δικαιοσύνη στην υπόθεση του πατέρα που «έχασε» το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέροντας ότι: «Αρχίζουν και λένε πόσο καλοί γονείς είναι εκείνοι σε αντίθεση με άλλους».

«Κρίνεται ότι είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση για κάτι που δεν είναι υπεύθυνη. Όταν μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν υπουργοί και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ οι οποίοι δεν επικαλούνται τη Δικαιοσύνη και αρχίζουν και λένε πόσο καλοί γονείς είναι εκείνοι σε αντίθεση με άλλους της παρατάξεώς τους, του υπουργικού συμβουλίου ή της κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν είναι καλοί γονείς, τότε το πράγμα δεν βγάζει κάπου. Βγάζει στον λαϊκισμό και μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.