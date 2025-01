«R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me», τραγουδούσε η Αρίθα Φράνκλιν στο εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του ’60. Ο σεβασμός είναι θεμελιώδης για τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και προάγει την κατανόηση.

Όπως επισημαίνει στο Very Well Mind ο Sean O’Neill, κλινικός διευθυντής του Maple Moon Recovery, «ο σεβασμός από τους άλλους επιβεβαιώνει την αξία ενός ατόμου και ενισχύει τη θετική εικόνα για τον εαυτό του».

Από την άλλη, η έλλειψη σεβασμού μπορεί να φέρει συναισθήματα απογοήτευσης, θυμού και χαμηλής αυτοεκτίμησης, επηρεάζοντας τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή του ατόμου.

Παρακάτω θα βρείτε 15 φράσεις που σύμφωνα με ειδικούς της ψυχικής υγείας μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα σας, να προάγουν την αυτοπεποίθησή σας και να σας βοηθήσουν να κερδίσετε τον σεβασμό που αξίζετε.

1. «Λυπάμαι»

Η ειλικρινής συγγνώμη δείχνει ανάληψη ευθύνης. Και η ανάληψη ευθύνης είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κερδίσεις και να διατηρήσεις τον σεβασμό.

2. «Nα ολοκληρώσω αυτό που έλεγα;»

Μια σαφής δήλωση απέναντι σε κάποιον που σας διακόπτει συχνά δείχνει ότι αξίζετε την προσοχή και το σεβασμό του.

3. «Δεν νιώθω άνετα με αυτό που λες ή με αυτό που κάνεις»

Η έκφραση των συναισθημάτων σας θέτει τα όριά σας, δίνοντας το μήνυμα στο άλλο ότι δεν συμφωνείτε ή δεν νιώθετε άνετα με κάτι και δεν θα πρέπει να το επαναλάβει. Σας επιτρέπει επίσης να κατανοείτε τα συναισθήματά σας και να αισθάνεστε άνετα να τα δηλώνετε.

4. «Ευχαριστώ για την άποψή σου. Τώρα άσε με να πω τη δική μου.»

Αναγνωρίζοντας την άποψή του άλλο και ταυτόχρονα τονίζοντας τη σημασία της δικής σας άποψης, δημιουργείται έναν συνεργατικό τόνο, δείχνοντας συναισθηματική νοημοσύνη.

5. «Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ πριν αποφασίσω»

Η φράση αυτή δείχνει ότι παίρνετε σοβαρά τις αποφάσεις σας και ότι απαιτείτε χρόνο για να σκεφτείτε και να αξιολογήσετε τα γεγονότα μιας κατάστασης. Αυτό δηλώνει στους ανθρώπους ότι δεν παίρνετε τα πράγματα ελαφρά και θέλετε να τα εξετάσετε σωστά.

6. «Αυτό παραβιάζει τα όριά μου»

Όταν οι άλλοι ξεπερνούν τα προσωπικά σας όρια, είναι σημαντικό να το εκφράζετε. Τα όρια είναι ουσιώδη για τη διατήρηση του σεβασμού.

7. «Αυτό περιμένω από εσένα»

Η σαφής έκφραση προσδοκιών βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων, δείχνει ότι έχετε σαφή κατεύθυνση, ενσταλάζουν εμπιστοσύνη και στα δύο μέρη και επιτρέπουν στο άλλο άτομο να σεβαστεί τα θέλω και τις ανάγκες σας. Είτε μιλάτε σε έναν συνάδελφο, στο παιδί σας ή σε ένα σημαντικό άλλο άτομο, αυτή η φράση ενισχύει τη σαφήνεια, την εστίαση και την αμοιβαία κατανόηση.

8. «Δεν μπορώ να δεσμευτώ σε αυτό»

Το «όχι» στις υπερβολικές δεσμεύσεις προστατεύει τον χρόνο και την ενέργειά σας. Η σαφήνεια στο τι μπορείτε να κάνετε δείχνει ωριμότητα, ενώ αντίθετα το να αποδέχεστε την κατάχρηση του χρόνου σας οδηγήσει σε στρες, κόπωση και άγχος.

9. «Μπορείς να μου εξηγήσεις τον τρόπο σκέψης σου;»

Αυτή η φράση προάγει τον διάλογο και παράλληλα δείχνει ότι ενδιαφέρεστε να κατανοήσετε, διατηρώντας τη θέση σας.

10. «Εκτιμώ την κατανόησή σου»

Η εκτίμηση της προθυμίας των άλλων χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, ενδυναμώνει τη συνεργασία και δημιουργεί ένα πιο ευχάριστο και ανεκτικό περιβάλλον

11. «Θα σου πω αν χρειαστώ τη βοήθειά σου»

Αυτή η φράση δείχνει ότι είστε ικανοί να διαχειριστείτε τις καταστάσεις, χωρίς να αρνείστε τη δυνατότητα συνεργασίας.

12. «Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε»

Δείχνοντας πρακτική ηγεσία, ρεαλισμό και συναισθηματική ωριμότητα κατευθύνετε την ενέργεια σε παραγωγικές λύσεις αντί για παράπονα.

13. «Ήταν λάθος μου»

Η αποδοχή της ευθύνης για τα λάθη σας δείχνει ακεραιότητα, ωριμότητα και ηγετική ικανότητα.

14. «Μην απορρίπτεις αυτό που λέω.»

Αν κάποιος γελοιοποιεί και υποτιμά τις σκέψεις σας, είναι σημαντικό να απαντήσετε σταθερά και να αναδείξτε την αξία των όσων λέτε. Η δήλωση αυτή θα σας βοηθήσει να επικυρώσετε και τα συναισθήματά σας.

15. «Όχι»

Το «όχι» είναι μια πλήρης πρόταση. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγείτε τον λόγο της άρνησής σας ή να απαντήσετε σε ερωτήσεις με τις οποίες δεν νιώθετε άνετα. Το όχι σημαίνει όχι και οι άλλοι πρέπει να το σεβαστούν.

Η απομάκρυνση δεν είναι παραίτηση, είναι πράξη αυτοεκτίμησης

Το να κερδίσετε τον σεβασμό που σας αξίζει δεν είναι πάντα εύκολο ή δεδομένο. Σε περιπτώσεις που το άλλο πρόσωπο δείχνει να μην σας σέβεται η απομάκρυνση είναι μια σαφής πράξη αυτοσεβασμού. Η αποχώρηση από μια κακομεταχείριση δεν είναι παραίτηση, είναι μια ισχυρή πράξη αυτοεκτίμησης.