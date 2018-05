Μαθήματα Κιθάρας με τον Πάνο Μαλαχιά

Ο Πάνος Μαλαχιάς είναι συνθέτης - τραγουδοποιός με μουσικές παραγωγές, προσωπικούς δίσκους, ζωντανές εμφανίσεις, ο οποίος δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο πάνω από 15 χρόνια, με προσωπικούς δίσκους, συνεργασίες σε δίσκους και live άλλων καλλιτεχνών, session ηχογραφήσεις, εκδόσεις διδακτικών βιβλίων κιθάρας, κλπ.

Διδάσκει πάνω από 10 χρόνια, είναι κάτοχος του Associate Diploma of the London College of Music, με ειδίκευση διδασκαλίας, RGT Tutor - πιστοποιημένος συνεργάτης στην Ελλάδα του Αγγλικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού Registry of Guitar Tutors με εμπειρία στην προετοιμασία και ολοκλήρωση (Grade 8) των εξετάσεων του RGT από μαθητές του.

Παραδίδει μαθήματα σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα, προσαρμόζοντας την ύλη και την πορεία των μαθημάτων στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν να μάθουν τα βασικά του οργάνου, να παίζουν τα κομμάτια των αγαπημένων κιθαριστών / καλλιτεχνών / συγκροτημάτων τους και φυσικά σε όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις, την τεχνική – θεωρητική κατάρτισή τους και να ολοκληρωθούν ως κιθαριστές στην ευρύτερη γκάμα της μοντέρνας μουσικής και θεωρίας.

Σε όλες τις ηλικίες και επίπεδα

Rock – Pop – Blues – Metal – Funk – Ελληνκή Μουσική

Θεμελιώδεις & σύγχρονες τεχνικές

Κλίμακες/συγχορδίες / εκμάθηση – εφαρμογή σε όλη την κιθάρα / fingerboard knowledge

Μοντέρνα Θεωρία – Αρμονία / διαστήματα / κατασκευή συγχορδιών – κλιμάκων

Ρυθμική κιθάρα / solfege / συνδυασμοί / μουσικά ιδιώματα / strumming / palm muting

Αυτοσχεδιασμός

Ρεπερτόριο

Φυσικά παρέχεται προετοιμασία για τις εξετάσεις του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού συστήματος Registry of Guitar Tutors στην Ελλάδα για τους μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένο πτυχίο της ηλεκτρικής κιθάρας από το London College of Music. Τα μαθήματα παραδίδονται σε εξοπλισμένο χώρο, χωρίς ο μαθητής να χρειάζεται να φέρει δικό του εξοπλισμό και δίνοντας δική του ύλη στους μαθητές χωρίς να χρειάζεται να αγοραστούν βιβλία. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα κατ’οίκον μαθήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα περιηγηθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα panosmalahias.com.

Βιογραφικό

Συνθέτης - τραγουδοποιός, κιθαριστής, καθηγητής κιθάρας με πολυετή εμπειρία, δισκογραφία, συγγραφικό έργο, Διπλωματούχος του London College of Music (ALCM) και συνεργάτης (RGT Tutor) του Βρετανικού εκπαιδευτικού οργανισμού Registry of Guitar Tutors.

Σπουδές στην Κλασική, Flamenco και Ηλεκτρική Κιθάρα (1992 - 2006)

RGT – London College of Music στην Ηλεκτρική Κιθάρα – Grade 8 (2006)

Popular Theory London College of Music – Grade 8 (2008)

Diploma of the London College of Music, in Teaching (DipLCM/TD) (2011)

Associate Diploma of the London College of Music, in Teaching (ALCM/TD) (2012)

Έχει κυκλοφορήσει 3 προσωπικά CD («Πορτραίτα από συνήθεια» – 2008, «Ο βασιλιάς της αυταπάτης» – 2012, «Ποια ζωή δεν έχει λάθη»– 2018) σε παραγωγή, μουσική, στίχο και ενορχήστρωση. Ως μέλος των Rockin' Dead το CD «Here comes the darkness» (2016) υπογράφοντας τη μουσική και ενορχήστρωση του album. Έχει συνεργαστεί και συμμετάσχει σε CDs και εμφανίσεις άλλων καλλιτεχνών σε μουσική, στίχο και ενορχηστρώσεις (Αναστασία Μουτσάτσου, Βασίλης Γισδάκης, Θεολόγος Κάππος «Υπόγεια Διάβαση» 2012, Παναγιώτης Νικολάου «Κομμάτια γίναν τα λόγια» Multisingle 2014, Ekofields «Sparks» 2009).

Έχει συνθέσει μουσική για θεατρικό έργο για το Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας («Νεραιδοχώρα των τροφών» - 2009) και για κονσέρτο εγχόρδων με ηλεκτρική κιθάρα.

Διακρίθηκε μαζί με τον Κώστα Στριφτό για το τραγούδι «City of Sin» των Rockin' Dead, το οποίο αναδείχθηκε στους 5 Φιναλίστ στον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης American Songwriting Awards 2015 στην κατηγορία ROCK. Με τους Rockin’ Dead κατέλαβε την 4η θέση στον διαγωνισμό RED LIVE 2017 του ραδιοφωνικού σταθμού RED FM 96.3 παίζοντας ζωντανά στο κοινό.

Έχει εκδόσει 3 διδακτικά βιβλία για την κιθάρα και την μοντέρνα μουσική («Το τροπικό σύστημα και πως να συνθέσετε riffs στις τροπικές κλίμακες», «Blues κιθάρα» και «Θεμελιώδεις & σύγχρονες τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας»). Έχει παραδώσει και παραδίδει σεμινάρια για την ηλεκτρική κιθάρα και έχει διοργανώσει την Ημερίδα-Σεμινάριο για την Ηλεκτρική Κιθάρα «Guitar Workshop» με διαλέξεις-παρουσιάσεις και live εμφανίσεις από Καθηγητές της μοντέρνας μουσικής και της Ηλεκτρικής Κιθάρας (2011). Επίσης έχει αρκετές συμμετοχές ως session κιθαριστής σε CDs, singles αρκετών καλλιτεχνών.

Πληροφορίες

panosmalahias.com

rsp.gr

[email protected]