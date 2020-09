Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου

1331: Ο Στέφαν Ντούσαν ανακηρύσσεται βασιλιάς της Σερβίας.

1380: Οι ρωσικές δυνάμεις νικούν τον μικτό στρατό Τατάρων και Μογγόλων στη μάχη του Κουλίκοβο, σταματώντας την προέλασή τους.

1479: Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, καταλύοντας την Παλατινή Κομητεία της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου.

1514: Σε μία από τις μεγαλύτερες μάχες του αιώνα, αυτή της Όρσα, οι Λιθουανοί και οι Πολωνοί νικούν τον Ρωσικό Στρατό.

1551: Ιδρύεται η πόλη Βιτόρια στη Βραζιλία.

1565: Οι Οθωμανοί άρουν την πολιορκία της Μάλτας που ξεκίνησε στις 18 Μαΐου.

1570: Οι οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λεηλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο Ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της πόλης θα σημάνει την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

1612: Ιδρύεται το Σάο Λουίς στη Βραζιλία.

1636: Ιδρύεται το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο κολέγιο στην αμερικανική ήπειρο.

1727: Μία πυρκαγιά σε αχυρώνα κατά τη διάρκεια κουκλοθέατρου σε χωριό στο Κέιμπριτζσαϊρ της Αγγλίας σκοτώνει 78 άτομα, πολλά εκ των οποίων είναι παιδιά.

1822: Διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο Ελληνικός Στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον Τουρκικό, υπό τον Καρά Αλί.

1888: Διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της νεοσύστατης Football League στην Αγγλία.

1888: Στο Λονδίνο, ανακαλύπτεται το σώμα της Άνι Τσάπμαν, του δεύτερου θύματος του «Τζακ του Αντεροβγάλτη».

1900: Περίπου 6.000 άνθρωποι στο Τέξας χάνουν τη ζωή τους από το φονικό πέρασμα του τυφώνα Γκάλβεστον.

1901: Ανάστατη η Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλλη, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού.

1903: Ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

1905: Έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε όλη τη γη.

1905: Στην Ιταλία, περίπου 5.000 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό που πλήττει την περιοχή της Καλαβρίας. Εξαφανίζονται από το χάρτη 25 χωριά.

1907: Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου.

1919: Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιρειών μπανάνας.

1920: Η επιτροπή του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου υιοθετεί το πρόγραμμα του Μαχάτμα Γκάντι, το οποίο υποστηρίζει τον χωρίς βία αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας και την πολιτική της ανυπακοής.

1922: Οι πρώτοι Τούρκοι στρατιώτες μπαίνουν στην Σμύρνη. Πέντε μέρες αργότερα ακολουθούν οι καταστροφές και οι σφαγές.

1926: Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εντάσσεται στην Κοινωνία των Εθνών.

1930: Ο μηχανικός Ρίτσαρντ Ντριου, που εργάζεται στην εταιρεία 3Μ, εφευρίσκει τη διάφανη κολλητική ταινία, το γνωστό σελοτέιπ.

1935: Ο Φρανκ Σινάτρα, σε ηλικία 19 ετών, αποκαλύπτει το ταλέντο του, τραγουδώντας με το συγκρότημα «The Hoboken Four» σε τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων.

1939: Απαγορεύεται η αναχώρηση από την Ελλάδα για το εξωτερικό των στρατευσίμων από 20 μέχρι 50 ετών.

1941: Οι ναζιστικές δυνάμεις αρχίζουν την πολιορκία του Λένινγκραντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σοβιετικής Ένωσης, στα πλαίσια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

1943: Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιταλία «παραδίδει τα όπλα» και επίσημα. Στην Αθήνα και άλλες πόλεις, οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μπενίτο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.

1944: Οι ναζί εκτελούν στο άλσος Χαϊδαρίου 28 Έλληνες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και τη Λέλα Καραγιάννη.

1945: Αμερικανικά στρατεύματα φτάνουν στην Κορέα, για να διαχωρίσουν το νότιο τμήμα της χώρας ως απάντηση στην κατοχή του βόρειου τμήματος της Χερσονήσου από τα σοβιετικά στρατεύματα, ένα μήνα νωρίτερα.

1946: Σε δημοψήφισμα που πραγματοποιείται στη Βουλγαρία, το 92,72% ψηφίζει υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας.

1952: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ «Ο γέρος και η θάλασσα».

1960: Η Ανατολική Γερμανία παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση Δυτικογερμανών στο ανατολικό Βερολίνο.

1961: Η ΑΕΚ σημειώνει τη, μέχρι τώρα, μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα επί του Αιγάλεω με 8-0.

1962: Συμπλοκές σημειώνονται μεταξύ Χωροφυλακής και Αιτωλοακαρνάνων καπνοπαραγωγών, που έχουν καταλάβει το οδόστρωμα και έχουν διακόψει την κυκλοφορία της εθνικής οδού Ηγουμενίτσας - Αγρινίου - Αθηνών, στο Ξηρόμερο, διαμαρτυρόμενοι για τη χαμηλή τιμή των καπνών. Ένας αγρότης σκοτώνεται, ενώ τραυματίζονται 12 χωροφύλακες και 17 αγρότες.

1964: Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία φθάνει τους 144.000, έναντι ισάριθμων Ισπανών, 289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων.

1966: Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Trek» στις ΗΠΑ.

1972: Ο Ηλίας Χατζηπαυλής κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κλάση FINN με 71 βαθμούς ποινή έναντι 58 του πρώτου νικητή Γάλλου Σερζ Μορί και 74.7 του τρίτου Ρώσου Βίκτορ Ποταπόβ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.

1974: Συντριβή αεροσκάφους Boeing 707 της TWA στο Ιόνιο Πέλαγος έχει ως απολογισμό 88 νεκρούς.

1974: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέραλντ Φορντ, δίνει χάρη στον Ρίτσαρντ Νίξον για όλα τα αδικήματα που αφορούν το σκάνδαλο Watergate, που τέλεσε εν υπηρεσία.

1975: Στην Ελλάδα, η τριετής φοίτηση στο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική.

1982: Η Μαρία Κοχ και η Ούλρικ Μέιφαρθ καταρρίπτουν αντίστοιχα τα παγκόσμια ρεκόρ στα 400 μ. (48.16) και στο ύψος (2,02 μ.) κατά τη διάρκεια του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, στο ΟΑΚΑ.

1984: Ο Στίβι Γουόντερ φτάνει για πρώτη φορά στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι «I just called to say I love you».

1991: Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.

1993: Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή, μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος -κατόπιν παρότρυνσης του Αντώνη Σαμαρά- αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.

1994: Ένα Boeing 747 της USAir συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ, παρασύροντας στον θάνατο και τους 131 επιβαίνοντες.

1995: Ξεκινά στον Πειραιά και την Πάτρα το Eurovolley. Η Ελλάδα θα τερματίσει στην έβδομη θέση της διοργάνωσης.

2001: Για πρώτη φορά από το 1884, στο US Open γίνεται τελικός με αντίπαλες αδερφές. Η Βένους Γουίλιαμς κερδίζει στον τελικό την αδελφή της, Σερένα, με 6-2, 6-4 σετ.

2002: Η Γιουγκοσλαβία κατακτά την πρώτη θέση στο Μουντομπάσκετ της Ιντιανάπολης, νικώντας την Αργεντινή 84-77, σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίνεται στην παράταση. Είναι ο πέμπτος τίτλος και δεύτερος συνεχόμενος για τους «πλάβι».

2002: Στον Κορυδαλλό μεταφέρεται ο «Λουκάς» της 17 Νοέμβρη κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μετά την απόφαση προφυλάκισής του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βαρύνεται με 73 κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες αρνείται, ωστόσο αποδέχεται τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Στο απολογητικό του υπόμνημα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της δράσης της «17Ν», ενώ χαρακτηρίζει τις πράξεις του ανιδιοτελείς, πράγμα που «αποδεικνύει και η εκούσια παράδοσή του».

2003: Ο Ντέιβιντ Μπόουι γράφει ιστορία, καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, η οποία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.

Γεννήσεις

828 - Αλί αλ-Χαντί, Σιίτης ιμάμης

1157 - Ριχάρδος Α' ο Λεοντόκαρδος

1209 - Σάντσο Β', βασιλιάς της Πορτογαλίας

1271 - Κάρολος Μαρτέλος, βασιλιάς της Ουγγαρίας

1474 - Λοντοβίκο Αριόστο, Ιταλός ποιητής

1588 - Μαρέν Μερσέν, μαθηματικός

1633 - Φερδινάνδος Δ', βασιλιάς της Γερμανίας

1779 - Μουσταφά Δ', Οθωμανός σουλτάνος

1804 - Έντουαρντ Μέρικε, Γερμανός ποιητής

1830 - Φρεντερίκ Μιστράλ, Γάλλος ποιητής

1841 - Αντονίν Ντβόρζακ, Τσέχος συνθέτης

1873 - Αλφρέ Ζαρί, Γάλλος συγγραφέας

1901 - Χέντρικ Φέρβερντ, Νοτιοαφρικανός πολιτικός

1904 - Τζαβαλάς Καρούσος, Έλληνας ηθοποιός

1910 - Ζαν Λουί Μπαρό, Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης

1914 - Δημήτριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

1918 - Ντέρεκ Μπάρτον, Άγγλος χημικός

1925 - Πίτερ Σέλερς, Βρετανός κωμικός

1928 - Τζορτζ Ουόλτερ, πολιτικός από την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

1930 - Μάριο Άντορφ, Ελβετός ηθοποιός

1944 - Αλί Μπενφλίς, Αλγερινός πολιτικός

1951 - Νίκος Καρβέλας, Έλληνας συνθέτης

1957 - Ρικάρδο Μοντανέρ, Αργεντινός τραγουδιστής

1959 - Κέρι Κένεντι, Αμερικανίδα ακτιβίστρια

1963 - Αλέξης Αλεξίου, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1966 - Καρόλα Χέγκκβιστ, Σουηδέζα τραγουδίστρια

1968 - Μάρκος Σεφερλής, Έλληνας ηθοποιός

1971 - Ντέιβιντ Αρκέτ, Αμερικανός ηθοποιός

1974 - Μάριος Αγαθοκλέους, Κύπριος ποδοσφαιριστής

1979 - Αλέσια Μπεθ Μουρ (Pink), Αμερικανίδα τραγουδίστρια

1980 - Στέιβι Ζερόμ Τόμας (Slim Thug), Αμερικανός ράπερ

1981 - Τζόναθαν Τέιλορ Τόμας, Αμερικανός ηθοποιός

1984 - Βιτάλι Πετρόφ, Ρώσος οδηγός αγώνων

1987 - Κάμερον Τζίμπριλ Τόμαζ (Wiz Khalifa), Αμερικανός ράπερ

1989 - Τιμ Μπέργκλινγκ (Avicii), Σουηδός DJ και παραγωγός

2002 - Γκάτεν Ματαράτσο, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι

701 - Πάπας Σέργιος Α'

780 - Λέων Δ', Βυζαντινός αυτοκράτορας

1476 - Ιωάννης Β', δούκας του Αλανσόν

1560 - Έιμι Ρόμπσαρτ, Αγγλίδα ευγενής

1613 - Κάρλο Τζεζουάλντο, Ιταλός συνθέτης

1645 - Φρανσίσκο ντε Κεβέντο, Ισπανός συγγραφέας

1860 - Ανδρέας Π. Μεταξάς, Έλληνας πολιτικός

1882 - Ζοζέφ Λιουβίλ, Γάλλος μαθηματικός

1933 - Φαϊζάλ Α', βασιλιάς του Ιράκ

1944 - Λέλα Καραγιάννη, Ελληνίδα αντιστασιακός

1949 - Ρίχαρντ Στράους, Γερμανός συνθέτης

1965 - Χέρμαν Στάουντινγκερ, Γερμανός χημικός

1978 - Σόλων Γκίκας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός

1978 - Ρικάρντο Σαμόρα, Ισπανός ποδοσφαιριστής

1980 - Μορίς Ζενεβουά, Ισπανός συγγραφέας

1980 - Γουίλαρντ Λίμπι, Αμερικανός χημικός

1981 - Χιντέκι Γιουκάβα, Ιάπωνας φυσικός

1982 - Ηλίας Βασιλάς, Έλληνας συγγραφέας

1984 - Ρίτα Μπούμη-Παππά, Ελληνίδα ποιήτρια

1989 - Πολ Άλφρεντ Βάις, Αμερικανός ερευνητής και βιολόγος

1991 - Άλεξ Νορθ, Αμερικανός συνθέτης

1991 - Μπραντ Ντέιβις, Αμερικανός ηθοποιός

1998 - Τρύφωνας Τζανετής, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής

1999 - Λάγκουμοτ Χάρις, πολιτικός από το Ναουρού

2000 - Βασίλης Ραφαηλίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας

2003 - Λένι Ρίφενσταλ, Γερμανίδα σκηνοθέτης

2017 - Πιερ Μπερζέ, Γάλλος επιχειρηματίας