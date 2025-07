Μια νέα ανάρτηση του Έλον Μασκ στο Χ άναψε φωτιές στις ΗΠΑ. Ο μεγιστάνας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς θέλησε να ασκήσει κριτική για ακόμα μια φορά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου το όνομα δεν ανέφερε.

Ο Μασκ σύγκρινε την υπόθεση της αιχμαλώτισης και θανάτωσης του πολύ γνωστού σκίουρου στην Αμερική, του Πίνατ, με τη λίστα Επστάιν.

«Συνέλαβαν (και σκότωσαν) τον Πίνατο, αλλά δεν έχουν καν προσπαθήσει να απαγγείλουν κατηγορίες σε κανέναν από τους πελάτες του Επστάιν», έγραψε χαρακτηριστικά ο δισεκατομμυριούχος και πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση είναι βαθιά διαλυμένη», ενώ δημοσίευσε παραποιημένες εικόνες από τη σειρά The Office, στις οποίες αναφερόταν ότι «περισσότεροι σκίουροι και ρακούν έχουν συλληφθεί απ’ ό,τι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη λίστα του Επστάιν».

They arrested (and killed) Peanut, but have not even tried to file charges against anyone on the Epstein client list.



Government is deeply broken. pic.twitter.com/YndRadQUBE