1977 – Λιβ Τάιλερ (Liv Tyler), Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, γνωστή για τον ρόλο της ως Άργουεν στην επική τριλογία The Lord of the Rings. Κόρη του ροκ σταρ Στιβ Τάιλερ, διέγραψε ξεχωριστή πορεία με συμμετοχές σε ανεξάρτητες και καλλιτεχνικές παραγωγές, ενώ διακρίνεται και για τη διακριτική της παρουσία στον χώρο της μόδας.