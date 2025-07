Στην περιοχή Bayan Obo της Εσωτερικής Μογγολίας, βλέπεις γύρω σου γκρίζα και σκαμμένη γη, το αποτύπωμα δηλαδή δεκαετιών εντατικής εξόρυξης για σπάνιες γαίες, που είναι απαραίτητες για σύγχρονες τεχνολογίες όπως κινητά, υπολογιστές, οθόνες και ηλεκτρικά οχήματα.

Η Κίνα διαθέτει περίπου το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών και κυριαρχεί στην εξόρυξη και την επεξεργασία τους. Αυτή η κυριαρχία της προσφέρει ισχυρή γεωπολιτική και οικονομική επιρροή, αλλά έχει και σοβαρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.

Δημοσιογράφοι του BBC επισκέφθηκαν τις δύο μεγαλύτερες ζώνες εξόρυξης — την Bayan Obo στον βορρά και το Ganzhou στο νότο — και κατέγραψαν ανησυχητικές εικόνες: τεχνητές λίμνες με ραδιενεργά απόβλητα, μολυσμένα νερά και εδάφη, καθώς και αναφορές για αυξημένα περιστατικά καρκίνου και γενετικών ανωμαλιών.

