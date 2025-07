Ο Εβάν Φουρνιέ είχε τύχει αποθεωτικής υποδοχής από τους οπαδούς του Ολυμπιακού το περσινό καλοκαίρι και τρεις εξ αυτών θα λάβουν ως δώρο φανέλες του.

Ο Γάλλος άσος είχε τρελαθεί πέρυσι βλέποντας την υποδοχή που του είχαν ετοιμάσει οι φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» και όπως αποδεικνύει τώρα δεν το ξέχασε.

Έτσι, αποφάσισε να… ανταποδώσει τώρα κάνοντας δώρο τρεις φανέλες του σε τρεις οπαδούς του Ολυμπιακού που θα του στείλουν ένα βίντεο που θα αποδεικνύει πως όντως βρίσκονταν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τη βραδιά της άφιξής του στην Αθήνα.

Στη σχετική ανάρτησή του στα social media ο Φουρνιέ αναφέρει τα εξής…

«Γεια σας παιδιά! Θέλω να χαρίσω τρεις φανέλες στους αυθεντικούς μου από την Θύρα 7. Σε όλους εσάς που εμφανιστήκατε στο αεροδρόμιο την πρώτη μου μέρα. Αν ήσασταν εκεί όταν προσγειώθηκα, στείλτε μου ένα βίντεο για να το αποδείξετε και θα διαλέξω τυχαία τρεις από εσάς για να πάρετε μια φανέλα που φορέθηκε σε αγώνα».

Hey guys!

I want to give away three jerseys to my real ones from Gate7 — all of you who showed up at the airport on my first day.



If you were there when I landed, send me a video to prove it, and I’ll randomly pick three of you to get a game worn jersey.



Much love ❤️🙏

⚪️🔴