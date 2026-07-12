Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Αστυνομικοί έλαβαν κλήση για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ουδείς, ωστόσο, μπορούσε να υποψιαστεί το όλο σκηνικό και τι είχε προηγηθεί.

Όταν κατέφθασαν στο ξενοδοχείο αντίκρισαν μια 25χρονη Γερμανίδα άσχημα χτυπημένη. Η κοπέλα δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε καν να ανασάνει. Επίσης χτυπημένος στο πρόσωπο ήταν και ο 19χρονος Γερμανός φίλος της που στεκόταν λίγο πιο πέρα. Η 25χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενη.

Ο χωρισμός με τον 27χρονο Γερμανό

Η 25χρονη είχε χωρίσει από την προηγούμενη σχέση της, έναν 27χρονο Γερμανό, τον Φεβρουάριο. Οι δυο τους ήταν μαζί για περίπου έξι χρόνια. Φέρεται να υπήρχαν, όμως, προβλήματα στη σχέση τους, ακόμα και με κάποια περιστατικά βίας, σύμφωνα με την ίδια.

Μετά τον χωρισμό τους, ο 27χρονος ταξίδεψε μέχρι την Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ εκείνη προχώρησε στη ζωή της. Κάπως έτσι ήρθε με τον 19χρονο φίλο της για διακοπές στην Κρήτη και έκλεισαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Και ενώ εκείνη πίστευε ότι πλέον δεν είχε τίποτα κοινό με τον πρώην της, ξέχασε ότι είχαν έναν κοινό λογαριασμό mail, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της.

Πως έμαθε ο πρώην πού βρίσκεται

Η 25χρονη παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε τη σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα. Και τότε έγινε το απίστευτο: ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ήρθε στην Κρήτη. Αρχικώς είχε κλείσει Airbnb για τέσσερις ημέρες, όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο γρήγορα.

Όταν βρήκε το ξενοδοχείο της πρώην, εντόπισε τη σουίτα 604 και μπούκαρε από την περίφραξη της πισίνας. Ο 19χρονος νυν προσπάθησε να τον απωθήσει, αλλά ο 27χρονος «μποξέρ» τον έβγαλε νοκ-άουτ. Όταν λίγο αργότερα συνήλθε, άκουσε τα ουρλιαχτά της συντρόφου του, την οποία ο πρώην χτυπούσε με βιαιότητα. Έτρεξε κατά πάνω του για να τον απωθήσει και να τον αποτρέψει.

Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει – στο μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμος – όμως κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου τον εντόπισαν μέσα σε μία ώρα. Ο 27χρονος φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει γιατί πιάστηκε με τη βαλίτσα στο χέρι.

Ο νεαρός Γερμανός αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κακουργηματική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τι ισχυρίζεται ο 27χρονος μποξέρ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 27χρονος ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να χτυπήσει την πρώην σύντροφό του, αλλά η πρόθεσή του ήταν να της μιλήσει. Όπως λέει ο ίδιος η νεαρή γυναίκα τον είχε χωρίσει με ένα e-mail και δεν του είχε δοθεί ποτέ η δυνατότητα να συζητήσουν.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως κακώς πήδηξε τον φράχτη της πισίνας για να την προσεγγίσει και να της ζητήσει να μιλήσουν. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του 27χρονου, η νεαρή γυναίκα γλίστρησε στον χώρο της πισίνας και έπεσαν μαζί, ενώ επιμένει πως ποτέ δεν την κλώτσησε όπως καταγγέλλει εκείνη.