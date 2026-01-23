Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας, την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Τραγική φιγούρα η αδερφή του λιμενικού, η οποία λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα αγκαλιάζοντας το φέρετρο του αδικοχαμένου λιμενικού, το οποίο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άστρος Κυνουρίας εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος και παραβρέθηκε στην κηδεία του 53χρονου.

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνης, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.