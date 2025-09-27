Ανησυχία επικρατεί στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε έναν 20χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Όπως αναφέρει το neakriti, ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στην Παθολογική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται διαρκώς από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι αξιολογούν την πορεία του με ιδιαίτερη προσοχή.

Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, με στόχο τον περιορισμό ενδεχόμενης διασποράς της λοίμωξης. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς, ώστε να εντοπιστούν άτομα που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον παθογόνο μικροοργανισμό.

Οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα εντός της μονάδας και πως η διαχείριση του περιστατικού εξελίσσεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.