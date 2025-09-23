Στην ιταλική φρεγάτα τύπου FREMM «Carlo Bergamini» (F-590) ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού, λίγο πριν αυτή αποπλεύσει από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Η αυτοψία έγινε εν πλω και είχε στόχο να αποκτήσει η ελληνική πλευρά μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση του πλοίου, που συγκαταλέγεται στα υποψήφια για να ενταχθούν στον στόλο μας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στη γέφυρα, στους χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος, στο μηχανοστάσιο, στο κέντρο επιχειρήσεων και φυσικά στο κατάστρωμα. Εκεί ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου, τα ηλεκτρονικά του συστήματα, τις επικοινωνίες και τον οπλισμό που διαθέτει. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως δεν τέθηκαν σε λειτουργία κρίσιμα συστήματα, όπως είναι το κύριο ραντάρ ή το σόναρ που χρησιμοποιεί το σκάφος για τις ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις. Έτσι, η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν περισσότερο γενική, θα λέγαμε, παρά ειδική, αφού δεν υπεισήλθαν σε λεπτομέρειες για την πλήρη απόδοση του πλοίου.

Η «Carlo Bergamini» είναι φρεγάτα γενικών καθηκόντων (GP) και διαθέτει πυροβόλο OTO Melara των 127 χιλιοστών, σύστημα κάθετης εκτόξευσης πυραύλων τύπου Sylver A50 με 16 κελιά για πυραύλους Aster 30, σύγχρονο ραντάρ KRONOS Grand Naval και σόναρ γάστρας. Έχει επίσης την πρόβλεψη για να αποκτήσει στο μέλλον και συρόμενο σόναρ, κάτι που αυξάνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες. Πάντως, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η εν λόγω φρεγάτα δεν πρόκειται να αποδεσμευθεί από το ιταλικό ναυτικό πριν το τέλος της δεκαετίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η επίσκεψη των Ελλήνων αξιωματικών είχε περισσότερο «τυπικό» χαρακτήρα: δεν ήταν δηλαδή ένα βήμα που οδηγεί άμεσα σε συμφωνία, αλλά μια κίνηση που κρατά ζωντανό το ελληνικό ενδιαφέρον και επιτρέπει να γίνει μια πρώτη καταγραφή της κατάστασης του πλοίου. Οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν θα αποτυπωθούν τώρα σε ειδικές αναφορές, ώστε να σταλούν στην ηγεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Η δεύτερη φρεγάτα

Σειρά θα έχει τώρα η δεύτερη ιταλική φρεγάτα που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε από τους Ιταλούς, η «Virginio Fasan», που θα εξεταστεί μέσα στους επόμενους μήνες. Έχει σχεδιαστεί για ανθυποβρυχιακές αποστολές (τύπου ASW) και είναι εξοπλισμένη με το σύστημα CAPTAS-4, που θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματικό στην υποβρύχια επιτήρηση και δράση. Επιπλέον, φέρει δύο πυροβόλα OTO 76/62 χιλιοστών STRALES, σόναρ γάστρας, ηλεκτρονικά αντίμετρα και χώρους για τη μεταφορά και επιχειρησιακή χρήση δύο ελικοπτέρων τύπου NH90 ή MH-60R.

Τα στοιχεία και από τις δύο επιθεωρήσεις θα ενταχθούν σε φάκελο που θα χρησιμοποιηθεί στις συζητήσεις Ελλάδας – Ιταλίας για την πιθανή απόκτησή τους. Η Αθήνα, μάλιστα, δεν αποκλείει να διεκδικήσει και δύο ακόμη φρεγάτες του ίδιου τύπου προς τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, αν υπάρξει η δυνατότητα – κι όλες αυτές εννοείται, πέραν των τεσσάρων γαλλικών Belh@rra που έχουμε παραγγείλει στα ναυπηγεία της Λοριάν, η μία εκ των οποίων έρχεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι φρεγάτες τύπου FREMM, όπως αυτές που θέλουμε να αποκτήσουμε από την Ιταλία, θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόλογες, ακόμη κι αν είναι μεταχειρισμένες και όχι ολοκαίνουργιες σαν τις γαλλικές. Πρόκειται για πλοία που έχουν ήδη γράψει «χιλιόμετρα» σε δύσκολες αποστολές, καθώς υπηρέτησαν ως πλοία διοίκησης στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και έχουν αποδείξει την αντοχή και την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, η Ιταλία διαθέτει ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία, πράγμα που εξασφαλίζει ότι τα πλοία μπορούν να συντηρηθούν και να υποστηριχθούν τεχνικά για πολλά χρόνια ακόμη.

Με ηλικία περίπου 15 ετών, οι δύο FREMM είναι πολύ νεότερες σε σχέση με τις ελληνικές φρεγάτες τύπου S που πρόκειται να αντικαταστήσουν, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τις τρεις δεκαετίες υπηρεσίας. Η απόκτησή τους, βέβαια, δεν θα είναι φθηνή: το κόστος για τις δύο πρώτες υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 480 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τον οπλισμό τους και χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος για την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τη λοιπή υποστήριξη. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία, καθώς οι επιλογές σε μεταχειρισμένα πλοία αυτού του μεγέθους και δυνατοτήτων είναι πολύ περιορισμένες στη διεθνή αγορά.

Οι FREMM έχουν και ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: μπορούν να συνεργαστούν με όλα τα νέα μέσα που αποκτά η Ελλάδα. Είναι συμβατές με τις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τα ελικόπτερα Romeo, τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλα συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, θα φέρουν ισχυρό οπλισμό, όπως τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και τα βλήματα Exocet, κάτι που θα τις κατατάξει στις πιο ισχυρές μονάδες του ελληνικού στόλου. Η τελική απόφαση για την απόκτησή τους θα ληφθεί σε επόμενο στάδιο, όταν ξεκαθαρίσουν τα οικονομικά δεδομένα και οι δυνατότητες που θα προσφέρει η ιταλική πλευρά. Μέχρι τότε, το Πολεμικό Ναυτικό συνεχίζει να καταγράφει κάθε λεπτομέρεια, ώστε να είναι έτοιμο να κινηθεί άμεσα, αν παρουσιαστεί η ευκαιρία.