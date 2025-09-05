Νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη στις 29 Αυγούστου, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η 45χρονη οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τα όσα είπε στο Live News ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έφτασε στο ΑΧΕΠΑ περίπου στις 6 και εξετάστηκε στις 6:05 στο χειρουργικό ιατρείο που εφημέρευε.

Ωστόσο, το ατύχημα είχε συμβεί στις 04:45 με την ίδια μάλιστα να αναφέρει πως έφυγε από το σημείο για να πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο.

Εκεί της έγιναν αιματολογικές εξετάσεις, και της ζητήθηκε να κάνει απεικονιστικές αλλά εκείνη αρνήθηκε. Στη συνέχεια υπέγραψε και έφυγε.

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, δεν δόθηκε κανένα φάρμακο στη γυναίκα μέσα στο νοσοκομείο.