Το 2025 οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν όλο και περισσότερο σύντομες και οικονομικές διακοπές, δίνοντας έμφαση σε κοντινούς προορισμούς που συνδυάζουν ευκολία πρόσβασης, χαμηλότερο κόστος και ευχάριστη εμπειρία. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και την εμπειρία και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περισσότερες αποδράσεις μέσα στη χρονιά αντί για τις παραδοσιακές πολυήμερες διακοπές σε ακριβούς προορισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Ferryscanner για το διάστημα Ιουνίου–Αυγούστου, στην κορυφή των φετινών επιλογών βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος. Η Αίγινα κατέγραψε σημαντική άνοδο 12,65%, εκτοπίζοντας τη Σύρο από την πρώτη πεντάδα των δημοφιλών νησιών. Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση είχαν το Αγκίστρι (+13,46%), η Κύθνος (+5,5%) και η Κέα (+2,05%), ενώ η Μύκονος, παρά το υψηλό κόστος, ενισχύθηκε κατά 5,82%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ελκυστικότητά της.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες προτιμούν νησιά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Αττική, προσφέροντας σύντομη πρόσβαση και χαμηλότερο κόστος μετακίνησης. Οι επιλογές τους αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη αναζήτηση value for money προορισμών, όπου η ποιότητα της εμπειρίας συνδυάζεται με λογικό κόστος διαμονής και μετακίνησης.

Αντίθετα, οι παραδοσιακά ακριβοί προορισμοί εμφάνισαν πτώση. Η Σαντορίνη υποχώρησε κατά 5,33%, επηρεασμένη τόσο από τις υψηλές τιμές διαμονής όσο και από τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στα Χανιά (-26,54%), ενώ το Ηράκλειο παρουσίασε μικρή αλλά σταθερή άνοδο, επιβεβαιώνοντας μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος εντός Κρήτης. Οι τάσεις αυτές καταδεικνύουν σαφώς ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο οικονομικές και προσβάσιμες επιλογές, αφήνοντας πίσω τους τις ακριβές και πιο μακρινές επιλογές.

Μειώνεται η διάρκεια των διακοπών – Η τάση των last-minute κρατήσεων

Η διάρκεια των διακοπών συνεχίζει να μειώνεται. Σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) επέλεξε ταξίδι μόλις 1–3 ημερών, ενώ τα ταξίδια 4–6 ημερών περιορίστηκαν στο 35,6% και τα πολυήμερα, άνω της εβδομάδας, στο 15,2%. Η τάση των σύντομων αποδράσεων επιτρέπει περισσότερες μετακινήσεις μέσα στη χρονιά, προσαρμόζεται ευκολότερα σε περιορισμένο προϋπολογισμό και αντικατοπτρίζει μια νέα τουριστική νοοτροπία. Οι σύντομες αποδράσεις γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες που επιθυμούν να συνδυάσουν διακοπές με επαγγελματικές υποχρεώσεις ή άλλες δραστηριότητες.

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση των last-minute κρατήσεων. Σχεδόν έξι στους δέκα Έλληνες ταξιδιώτες (59,3%) έκλεισαν το ταξίδι τους την τελευταία εβδομάδα πριν την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2024 (56,9%). Επιπλέον, το 12,2% πραγματοποίησε κράτηση μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες και το 15,2% εντός του τελευταίου μήνα. Συνολικά, σχεδόν το 87% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε εντός ενός μήνα πριν την αναχώρηση, ενώ μόλις το 13,3% οργανώθηκε νωρίτερα, σε χρονικό διάστημα 1–12 μηνών.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες δίνουν πλέον προτεραιότητα στην ευελιξία και στην προσαρμογή σε απρόβλεπτες συνθήκες, όπως οι αυξήσεις τιμών, η διαθεσιμότητα θέσεων ή προσωπικές δεσμεύσεις. Οι επιλογές τους διαμορφώνουν μια νέα κανονικότητα στον ελληνικό τουρισμό, όπου οι κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί, η μικρή διάρκεια διαμονής και οι last-minute κρατήσεις γίνονται ο κανόνας, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές, πολυήμερες και ακριβές διακοπές.

Ταυτόχρονα, η τάση αυτή επηρεάζει και την αγορά καταλυμάτων, καθώς οι επιχειρηματίες προσαρμόζουν τις τιμές, τις υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητα με βάση τη ζήτηση για μικρής διάρκειας διαμονές. Ο ελληνικός τουρισμός δείχνει έτσι να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, όπου η ευελιξία και η οικονομική προσιτότητα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των ταξιδιωτών και διαμορφώνουν τη δυναμική της αγοράς.